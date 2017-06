Politiek Meierijstad wil tijd om plan N279 naar Asten te wegen

VEGHEL - Keldonk niet opzadelen met een brug waar alleen fietsers over kunnen. En bij de provincie meer tijd kopen om de ombouwplannen van de N279 tussen Veghel en Asten beter te bestuderen voor de allerbeste verkeersoplossingen. Dat is het advies van de politiek aan verkeerswethouder Harry van Rooijen van Meierijstad.

De grote meerderheid van de politieke partijen in Meierijstad hebben er een hard hoofd in of het wel goed is voor Veghel: 2x1 rijstroken op de omgebouwde N279 tussen Veghel en Asten, met parallelwegen langs het kanaal en de huidige N279 om Keldonk en Doornhoek en De Dubbelen te ontsluiten.

Gisteren mochten de politieke partijen zich tijdens de commissie ruimte, economie en bedrijfsvoering van Meierijstad buigen over verkeersplannen voor de N279 ten zuiden van Veghel. ,,We willen meer tijd, want we kunnen alle consequenties niet overzien. Laten we nog eens goed kijken naar alle gevolgen en verkeersaansluitingen bij de NCB-laan, de Rembrandtlaan (korte haak naar de Taylorbrug) en zo meer", zeggen Team Meierijstad, D66, PvdA, SP, Lijst Blanco, CDA, Hart voor Schijndel en Gemeentebelang Meierijstad in koor.

Lijst Blanco legde nog een alternatief op tafel met een extra viaduct op het huidige tracé van het Duits Lijntje tussen de Amert en de Dubbelen. ,,Dat ontlast de Rembrandtlaan enorm", aldus Lars van Asseldonk van Blanco. ,,Leg bovendien tussen de Rembrandtlaan en Agrifirm aparte banen aan voor doorgaand verkeer en lokaal verkeer. Dan trek je die twee uit elkaar en dan stroomt het beter door."

Andere partijen haalden een ovatonde bij de Taylorbrug opnieuw van stal en andere oplossingen. Kortom, de twijfel over wat er nu aan verkeersplannen op tafel ligt voor de N279, was bijna kamerbreed bij de politiek. De meeste partijen willen volgende week in de raad een motie steunen om bij Keldonk een volwaardige brug te krijgen waar ook auto's en landbouwverkeer overheen kan.