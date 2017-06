Provincie praat bewoners bij over stand van zaken plannen N279

Ama­teur­fo­to­gra­fen en dementerenden in Meierijstad werken samen aan expositie

13:00 VEGHEL - In het PieterBrueghelHuis is een foto-expositie te zien waarbij mensen met dementie en hun dagelijkse bezigheden in beeld zijn gebracht. Voor het project van Dementievriendelijk Meierijstad werden amateurfotografen van vijf fotoclubs in de gemeente benaderd. Zestien fotografen droegen met enthousiasme bij aan de expositie 'In zoomen op het leven' van mensen met dementie in Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode en hun familie.