Robin Heesakkers uit Veghel wil voor half jaar naar zee

VEGHEL - Met het selectieweekeinde voor de deur praten zowel Robin Heesakkers als moeder Henriëtte Hertoghs honderduit over de droom die Robin aan het verwezenlijken is: School at Sea!

Robin Heesakkers (15) staat in Veghel bekend als het meisje dat getalenteerd harp speelt en zeebioloog wil worden. Ze gaf heel wat decemberconcerten waarmee ze geld voor Serious Request bijeenhaalde. Nu is ze zelf op zoek naar geld. Veel geld zelfs, 22.260 euro.

Het begon in april, toen haar moeder hoorde over de zeereis. Robin legt uit: ,,Bij School at Sea gaan 38 leerlingen van havo 4, vwo 4/5 uit Nederland een zeilreis maken van zes maanden naar het Caribisch gebied en terug. Onderweg leren we zeezeilen op een driemaster en doen we ons schoolwerk om bij te blijven met de eigen klas. We gaan zó veel leren. Het leven aan boord bestaat uit onder meer twee dagen les, twee dagen wacht lopen, waarbij we 's nachts brood bakken. Na drie maanden gaat de kok weg. Moeten we zelf zorgen voor de bevoorrading en koken."



De voorbereidingstijd vindt Robin al heel bijzonder. Zo had ze nooit gedacht een TED-talk te houden bij TEDxVeghel. De opbrengst van de veiling bij Vaderdag Ontvangt voor een uur harp spelen was 425 euro. Ook de opbrengst van een bingoavond bij Fellow & Friends mocht ze houden. Twenty-Nine gaat haar helpen en ze gaat nog andere bedrijven benaderen.

Ze is wekelijks te horen op harp in het centrum van Eindhoven. ,,Want als ik niet probeer het geld bij elkaar te krijgen, dan weet ik zeker dat ik niet ga!" Alleen focussen op het geld, kan ook weer niet. Robin werkte hard voor haar schoolresultaten, want ook die moeten oké zijn. Toch moet ook het geld er komen. Alle ideeën en hulp is welkom, zie Facebookpagina Robin's Expedition.

Volledig scherm Henriëtte Hertoghs laat op WhatsApp zien welke reis dochter Robin gaat afleggen. © Franka Willems-Netten