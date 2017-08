Spoor bij Veghel maakt ruim baan voor natuur

Op het emplacement aan de Vorstenbosscheweg in Veghel doemt een geel-zwarte locomotief op, met een hek eromheen. Enkele meters verderop staat Tonnie Kempkens (66). Hij vindt het prachtig: een loc in zijn achtertuin. Sinds zijn negende woont de treinfanaat in Wachtpost 19, die hij in 1972 heeft gekocht.

Zijn grootste liefhebberij is het spotten en filmen van goederentreinen. Zijn huisje staat aan een spoorwegovergang met spoorbomen en waarschuwingslampen. Het lijkt of hier elk moment een trein kan langskomen. Wie beter kijkt, ziet dat de rails zijn verdwenen waar de weg en het fietspad het spoor kruisen. De overgang is door vrijwilligers van Stichting Industrieel Erfgoed Meierij (SIEMei) opgeknapt en vorig jaar teruggeplaatst. Sinds 20 juni staat hier ook de Locomotor 252 uit 1935 als aandenken. ,,De locomotief doet het nog", zegt voorzitter Piet van der Poel trots.

Afgraving

Volledig scherm Ter herinnering is in een woonwijk een speeltuin aangelegd met 'halte Uden'. Er staat een ijzeren klimrek in de vorm van een locomotief. © Dolph Cantrijn Er is nog meer te zien. De mannen lopen mee naar een kleine afgraving. Kempkens: ,,50 jaar geleden werd hier het station afgebroken. We hebben de originele fundering van 1873 teruggevonden en willen de contouren van het station terugbrengen."

Een paar honderd meter verderop geeft een stootblok het einde van het spoor aan. Het tracé is verder goed te volgen via een lommerrijk wandelpad. Tussen Mariaheide en Uden ligt een oude spoorbrug over de Leijgraaf.

Aan de Burenstraat in Uden zijn de Andreaskruisen van de vroegere overweg nog te zien. Van station Uden is niets meer over. Ter herinnering is in een woonwijk een speeltuin aangelegd met 'halte Uden'.

Groen lint

Volledig scherm Wachtpost 29 langs het Duits Lijntje tussen Volkel en Zeeland is ook een B&B. © Dolph Cantrijn In het buitengebied van Uden is de oude spoorlijn een ecologische verbindingszone geworden, een groen lint voor dieren en planten. Middenin de natuur, aan de rand van Volkel, hebben Pieter en Carla Jacobs bezoekerscentrum Steltenberg opgezet. Vanuit de hooiberg kunnen mensen de omgeving van het Duits Lijntje leren kennen. Het echtpaar heeft foto's en verhalen verzameld over het traject. Carla: ,,We hebben ook tekeningen van alle wachtposten en zijn bezig om in kaart te brengen wie er allemaal gewoond hebben."

Een van die huidige bewoners is Marc Isphording (57). Sinds 2011 woont hij met zijn vrouw Kitty de Laat in Wachtpost 29, op de grens van Volkel en buurdorp Zeeland. Zijn huis, dat ook dienstdoet als B&B, is gebouwd in 1875.

Aan de zijgevel van de wachtpost hangt een oude foto van een man, een vrouw en een klein meisje. ,,Dat zijn vader, moeder en dochter Rooijendijk", vertelt Isphording. ,,Ze woonden in dit huis tot de Duitsers in 1940 binnenvielen.

Tsaren

Hij heeft niet eerder gasten gehad die het Duits Lijntje lopen. ,,Jullie zijn de eersten." Volgens Isphording wordt het oude spoor niet echt gepromoot in Uden, maar er is wel veel aandacht voor het behoud en de ontwikkeling van de natuur. Het Duits Lijntje zou een mooie langeafstandswandelroute kunnen zijn.