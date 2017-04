Staking Jumbo: nog geen zicht op toenadering

Jumbo zegt zich de komende dagen te willen focussen op een goede afwikkeling van Pasen. Op een volgde stap in het onderhandelingsproces beraden ze zich in Veghel nog. Jumbo probeerde de staking donderdag via een kort geding te laten verbieden, maar kreeg bij de rechtbank in Utrecht nul op het rekest .

Van de ruim 3.000 medewerkers in de distributiecentra van Jumbo hebben er nu 400 het werk neergelegd. Zij staken sinds dinsdag voor een betere cao, meer vaste banen en een lagere werkdruk. Ook zou er een salarisverhoging van 2,5 procent moeten komen. Volgens Jumbo zijn de effecten van de staking voelbaar in 30 van de 580 winkels. Vooral in de regio rondom Utrecht. Daar worden vrachten gemiddeld drie uur later geleverd, met tijdelijk lege schappen tot gevolg. De staking kostte de supermarktketen naar eigen zeggen al een half miljoen euro. Dat bedrag zou in de paasperiode op kunnen lopen tot 2 miljoen euro.