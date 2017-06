Topfestival 'Harmony of Hardcore' kwam dit jaar met ludieke reactie op klimmende vrouw

Dat overkomt ons niet nog eens, moet organisator Par-T hebben gedacht. Als ludieke reactie beschikte het terrein zaterdag daarom over een heuse klimwand. ,,Voor de mensen die graag willen klimmen", knipoogde Geertje van Zoggel van Par-T.

Recordaantal

Met zulke incidenten kreeg de organisatie tijdens de twaalfde editie van Harmony of Hardcore niet te maken. Met het recordaantal van 28.000 bezoekers verliep het festival zonder problemen. Verdeeld over negen verschillende area's was er bovendien keuze genoeg. Van Millennium Dome tot Ravezone, de een met nog snellere beats dan de ander. En niet te vergeten het 34 meter hoge decor op de main stage.

Inmiddels heeft Harmony of Hardcore zich opgewerkt tot een van de meest toonaangevende hardcorefestivals in Nederland en zelfs daarbuiten. Door het ontbreken van een camping kregen verschillende hotels in de regio massa's ravers over de vloer, die een flinke afstand af moesten leggen om maar aanwezig te kunnen zijn.

Naar het buitenland?

En dus rijst de vraag: is de tijd nog niet aangebroken om het concept over de landsgrenzen te tillen? Met festival Daydream heeft Par-T immers al twee succesvolle edities achter de rug in Mexico en de Dominicaanse Republiek. ,,Naar het buitenland? Dat kan in de toekomst zeker een optie zijn", aldus Johan Dortmans van Par-T. ,,Maar daar zijn we voorzichtig mee. We koesteren wat we hier hebben, moeten er eerst honderd procent achter staan. Zover is het nog niet, al houden we onze ogen altijd geopend. Misschien in de toekomst. Ondenkbaar is het zeker niet."

Ondertussen is het evenement in Erp nog steeds groeiende. Niet langer is Harmony of Hardcore het kleine broertje van 7th Sunday, maar een festival dat volledig op eigen benen staat. ,,Daar zetten we ook op in", benadrukt Dortmans. ,,Het zijn echt twee verschillende doelgroepen en dat willen we graag in ere houden. Die eigen identiteit is voor ons heel belangrijk."