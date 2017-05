Vakbonden nog niet klaar met Jumbo

Maar daar laten FNV en CNV het niet bij zitten. Volgens Debbie van Leiden van FNV werken de bonden aan een nieuw actieplan om het bestuur van Jumbo andermaal onder druk te zetten. Stakingen sluit ze niet uit. “Onze vorige actie is door Jumbo gebroken”, zegt Van Leiden. “Ruim vierhonderd man legde het werk neer, maar daarvoor in de plaats werden doodleuk mensen uit de winkels ingevlogen. Een nieuw plan moet niet zo makkelijk te breken zijn.” Verdere details over de actie zegt ze nog niet te kunnen geven.

De bonden willen dat Jumbo opnieuw om tafel gaat over een cao voor de 3.000 man personeel in de distributiecentra van de Veghelse grootgrutter. Ze willen loonsverhoging, meer vaste banen en een lagere werkdruk. Eerdere gesprekken raakten in een impasse met een staking en rechtszaak tot gevolg. Jumbo probeert het daarom nu buiten de bonden om met een avr.

Bij de aankondiging van dat plan spraken verschillende economen de verwachting uit dat het slechts een onderhandelingstactiek van Jumbo zou zijn. Voor een avr moet namelijk met elke medewerker afzonderlijk afspraken worden gemaakt. Maar Jumbo lijkt het daadwerkelijk door te zetten. “Het is een vrij arbeidsintensief traject”, zegt financieel topman Ton van Veen van Jumbo. “Maar daar komen we uit. We willen nu langjarige afspraken maken en daarbij is de huidige cao de ondergrens." Ondanks die toezegging vrezen de bonden dat de positie van werknemers ernstig verslechterd onder de nieuwe regeling.

Van Veen zegt ‘verre van gelukkig’ te zijn met het ontstane conflict met de vakbonden. Maar verwijt de vakbonden ook dat ze de zaak op de spits hebben gedreven. “We zien het echt niet als een heldendaad wat we gedaan hebben. Liever waren we er samen uit gekomen. Het zit ons ook niet in een procentje. Maar overleg bleek onmogelijk. We kwamen in een doodlopende straat. De vakbonden gingen niet eens in meer in op onze uitnodigingen om te praten."