Vanderlande boekt recordomzet en -winst

Goed jaar voor Blauwe Kei Veghel

12 april VEGHEL - Met nog zo'n anderhalve maand te gaan aan het Stadhuisplein en de verhuizing naar de Noordkade in zicht, heeft theater De Blauwe Kei in Veghel de cijfers over 2016 bekend gemaakt. Het totaal aantal bezoekers bleef steken op 52.000 en dat is een goed resultaat.