Vastgoedeigenaren Veghel gaan leegstand te lijf

In Veghel staat 23 procent van de winkelpanden in het centrum leeg. Dat moet en kan anders, vinden ze in Veghel. Zeker dertig vastgoedeigenaren bundelen nu hun krachten in een vereniging om dat flink aan te pakken. Ze hebben zelfs een zetel gekregen in het centrummanagement, waar horeca, winkeliers en gemeente Meierijstad al wel een afvaardiging heeft. ,,Leegstand is een veelkoppig monster. En vaak wijst de buitenwacht met een beschuldigende vinger naar vastgoedeigenaren. Maar dat ligt toch wat genuanceerder", weet voorzitter van de kersverse vereniging van vastgoedeigenaren in Veghel Frank Smits.

Hij wijst daarbij op het feit dat maar zeer weinig nieuwe ondernemers zich melden bij een van de ruim dertig vastgoedeigenaren in het Veghelse centrum. ,,Natuurlijk praten wij over de huurpenningen, zelfs over huurgewenning en zelfs aanloopmaanden zonder huur. Maar het gaat om veel meer dan dat. We willen als nieuwe club ook businessplannen van nieuwkomers mede beoordelen en er zelfs op investeren als dat kansrijke plannen zijn."

Elkaar iets gunnen

De vastgoedeigenaren zijn zelfs bereid elkaar wat te gunnen als dat in de 'markt' goed uit komt. ,,Stel dat een nieuwe ondernemer niet zo goed past bij mijn panden, maar wel bij die van een andere vastgoedeigenaar. Dan zou je dat elkaar moeten gunnen. Want hoe meer succesvolle plannen, hoe aantrekkelijker het totale winkelbeeld wordt."