Verder na de dood? Bel Griefbusters

Nieuw bestuur voor Vat Oe Fiets in Veghel

25 mei VEGHEL - De organisatie van de 49e Vat Oe Fiets was dik tevreden over de opkomst. ,,En ik heb ook veel positieve reacties gehad over de routes. We hebben twee pechvogels opgehaald, en zij waren heel tevreden over de service die we verleenden", vertelt André Velthausz.