VIDEO: Gevarieerd aanbod 7th Sunday valt in de smaak

Bewoners uit heel Veghel zoeken Junidag in de Bloemenwijk op

4 juni VEGHEL - Zowel bewoners van de Bloemenwijk in Veghel als mensen van buiten de wijk weten de Junidag zondag goed te vinden. Vrijwilligers van de wijkvereniging waren 's morgens al vroeg in de weer voor de 22ste editie. De Junidag wordt gehouden in en rondom de speeltuin en de grote speeltuin is de hele dag gratis toegankelijk.