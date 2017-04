VIDEO: Jumbo dagvaardt vakbonden in kort geding

Area maakt verschil huren kleiner

11 april VEGHEL - Woningcorporatie Area komt huurders tegemoet die kritiek hadden op de verschillende huurprijzen die voor dezelfde typen woningen werden gehanteerd in het woningbezit van de corporatie. In de nieuwe huurprijzen die vanaf 1 juli in gaan, zet Area dat voor een deel recht door dat verschil te verkleinen.