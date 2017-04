VIDEO: Jumbo neemt eisenlijst stakers in ontvangst en beraadt zich op vervolg

VEGHEL – Meer vaste contracten, een lagere werkdruk en een loonsverhoging van 2,5 procent. Karel de Jong, de directeur supply chain van Jumbo, nam dinsdag een eisenlijst van de stakende distributiemedewerkers in ontvangst die in groten getale naar het hoofdkantoor van Jumbo in Veghel waren gemarcheerd. Ze protesteerden bij het hoofdkantoor voor een betere cao. Jumbo beraadt zich nu op een vervolg.