VIDEO: Met je neus in de boter op bruisende Noordkade in Veghel

Bruisen wil de Noordkade en dat lukt deze dagen het ene moment beter dan het andere. Aan het aanbod aan muziek, food, kunst en cultuur ligt het zeker niet. De timetable is goed gevuld en biedt voor ieder wat wils. ,,We willen laten zien dat we op kunst, cultuur en foodgebied wat te bieden hebben in Veghel", vertelt Marc van Kessel namens Phoenix Cultuur. ,,Met alle bewoners van de Noordkade zetten we de schouders er onder."

Sara van Liempd (10), Kiki Merkx (9) en Yilin van der Heijden (12) uit Sint-Oedenrode zitten in de Malerij op de grond en plakken mee aan het DNA van de Noordkade. ,,Ik heb met airbrush ook al een tattoo op mijn arm laten zetten en ik heb een lavalamp gemaakt", vertelt Sara enthousiast.

Vanuit een van de ruimtes kijkt Lilian Day Jackson, voormalig leadzangeres van Spargo, zaterdag uit over het festivalterrein. Ze treedt later die avond met bigband BBF op. ,,Ze zijn helemaal geweldig en spelen echt top. De ambiance is prachtig." Tijdens het optreden is de ruimte voor het podium, met de fraai aangelichte silo's als imposant decor, redelijk gevuld.

De festivalsfeer is zondag beter voelbaar. Aan het water, onder de rook van de oude fabrieksgebouwen is het goed toeven. Pim de Kok (30) zit samen met zijn vriendin met een biertje aan een tuintafel. ,,We waren op weg terug naar Den Dungen en dachten 'even een drankje doen' op de Noordkade. Toen vielen we met onze neus in de boter. Er hangt een supersfeer. Wij blijven nog wel even."

