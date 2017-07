VIDEO: Met plofkip stoppend EMTÉ: 'Cijfers Wakker Dier kloppen niet'

Schatgraven met Cluedospel in centrum Veghel

15:44 VEGHEL - Met zeker negentig vrijwilligers is Stichting Schatgraven in De Leest in Veghel gisteren begonnen aan de kindervakantieweek. Vier dagen lang worden 171 kinderen van groepen drie tot en met acht, meest Veghelse kinderen, verwend met allerlei spelen en gezelligheid in en rond het wijkgebouw De Lapvoet in Veghel.