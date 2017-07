VIDEO: Smullen van animatiefilmpjes in bioscoop tijdens Fioretti Animatie Festival

Wo­ning­cor­po­ra­tie Area niet zo rijk als het lijkt

7 juli UDEN/VEGHEL - Woningcorporatie Area is vorig jaar in één klap 400 miljoen euro rijker geworden. Op papier althans, want in de praktijk is de financiële situatie ten opzichte van het jaar ervoor niet veranderd. Dat blijkt uit het jaarverslag 2016.