VIDEO: Veghel Folklore nieuw verbindend evenement

Organisator van Veghel Folklore is mannenkoor Kabelgat Ramblers, die zondagmiddag het spits afbijt op de dan al goed bezette Markt. ,,Dit keer is het centrum ons terrein, maar dat gaan we afwisselen met de Noordkade. Die twee gebieden moeten aan elkaar geklonken worden en daar bouwen we aan mee," vertelt Jos van Deursen, zanger in het mannenkoor. In het hele centrum is een netwerk van podia opgebouwd, overal klinkt muziek en zang. ,,We hebben het programma nu wat meer afgestemd op een breed publiek. Behalve 50-plussers mikken we daarmee ook op de jongere generaties."