VIDEO: Veghel is helemaal klaar voor de Koningsspelen... toch?

Ujese Poas Rally brengt 4.000 euro op

21:42 UDEN/VEGHEL - De autotocht van serviceclub Lions Uden-Veghel op tweede paasdag heeft 4.000 euro opgebracht. De opbrengst is voor activiteiten voor dementerende bewoners in het Retraitehuis in Uden en voor bezoekers van het Pieter Pieter BrueghelHuis in Veghel.