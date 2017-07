VIDEO: Wakker Dier opent aanval op Emté met tv-campagne tegen kiloknallers

Volgens Wakker Dier stunt Emté onder andere met plofkip en industrievarken. In de reclamespot speelt een industrievarken dan ook de hoofdrol.In de vee-industriestal is er weinig ruimte voor het varken: als het 15 tot 30 kilo weegt, hoeft er per dier maar 0,3 m2 vloeroppervlak in het hok te zijn. Dat is minder dan de oppervlakte van een winkelwagentje. Als de dieren groeien, groeit de minimale wettelijk toegestane oppervlakte mee. Als de dieren 85 tot 110 kilo zijn, is er 0,8 m2 ruimte per dier in de stal, wat volgens Wakker Dier nog steeds erg krap is.