VIDEO: Willem-Alexander en Máxima openen Koningsspelen in Veghel

Commissaris van de Koning neemt profielschets burgemeester Meierijstad in ontvangst

20 april SINT-OEDENRODE - Meierijstad is op zoek naar een hele Brabantse burgemeester. Zo interpreteert commissaris van de Koning Wim van de Donk de profielschets voor de nieuwe burgemeester van Meierijstad. Hij nam de wensen van de raad voor een nieuwe burgemeester donderdagavond tijdens een extra gemeenteraadsvergadering in Sint-Oedenrode in ontvangst.