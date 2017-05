VIDEO: Zeer grote brand verwoest groot deel pand Veghelse poederspecialist Van Zutven: 'Het dak trilde ervan'

UPDATEVEGHEL - Op een bedrijventerrein in Veghel woedt woensdagmiddag een zeer grote brand. Het vuur is uitgebroken bij poederspecialist Van Zutven Feed Processing, gelegen op het industrieterrein aan de Pater van den Elsenlaan, langs de A50. Eén van de silo's die onlangs is verbouwd, is geëxplodeerd.

De brandweer is met meerdere bluswagens ter plaatse om het vuur te bestrijden en heeft de brand inmiddels onder controle. Door een gat te maken in één van de loodsdeuren spuit de brandweer water naar binnen.

Ongeveer de helft van het bedrijfsgebouw, dat uit vier loodsen bestaat, kan als verloren worden beschouwd. De rook waait richting Zijtaart en verspreidt ook deeltjes dakleer dat in brand is geraakt. De naastliggende woonwijk Oranjewijk ondervindt het meest last van de rook. De gemeente Meierijstad adviseert bewoners om ramen en deuren gesloten te houden.

Enorme knal

Volgens getuigen was er een enorme knal te horen voordat het vuur uitbrak. Het is nog niet duidelijk of er iemand gewond is geraakt. Uit voorzorg zijn meerdere ambulances onderweg naar het bedrijventerrein.

Inmiddels is er GRIP 2 afgekondigd. Dat betekent dat de brand directe gevolgen heeft voor de omgeving en dat er extra hulpdiensten nodig zijn.

Veel kijkers op snelweg

De brand woedt bij loon- en verwerkingsbedrijf Van Zutven, aan de Pater van den Elsenlaan in Veghel. Mogelijk zou er melkpoeder in brand staan, maar dat kon een woordvoerder van de brandweer nog niet bevestigen.

Volgens VerkeersInformatieDienst (VID) is er langs de A50 bij Veghel veel interesse voor de brand. De rook waait van de snelweg af, meldt de verkeersdienst. De N279 heeft wel last van de brand. Er komen veel hulpdiensten over de weg en een deel van de rookpluim waait er over.

De brandweer heeft assistentie opgetrommeld van omliggende brandweerkorpsen, aldus een woordvoerster. Het is nog niet duidelijk of er schadelijke stoffen zijn vrijgekomen.

'Het dak trilde ervan'

Een getuige die op zo'n honderd meter van de brand werkt, voelde rond kwart voor vier een grote klap.

,,Het dak trilde ervan'', zegt hij. De rook trekt in de richting van het softwarebedrijf waar hij werkt. ,,Die ziet er niet goed uit. Ik blijf veilig binnen.''

Veel klachten

Er is de afgelopen maanden veel geklaagd over het bedrijf Van Zutven Feed Processing wegens overlast en mogelijke uitbreidingsplannen. Omwonenden klaagden over stank, geluidsoverlast, trillingen, fijnstof.

,,Ik gun elk bedrijf succesvol zakendoen. Maar intussen groeit Van Zutven naar zo'n 2,3 hectare en is het met hun activiteiten een verlengstuk geworden van de mengvoederindustrie", zei een van de actievoerders eerder tegen deze krant.

De achterburen ook dat verbouwingen van de silo's zonder de juiste omgevingsvergunning zijn uitgevoerd.

