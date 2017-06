Vijfhonderd gasten, twintig sprekers: TEDx Veghel is begonnen

Slecht weer zet streep door Spelsportakel Veghel

10:16 VEGHEL - Ruim vierhonderd kinderen van de Veghelse basisscholen en omliggende dorpen moeten deze vrijdag een andere tijdsbesteding zoeken. Het Spelsportakel dat voor hen was georganiseerd in het Veghelse Prins Willem Alexander Sportpark is op het laatste moment afgeblazen. Het herfstachtige weer gooit roet in het eten.