Vluchten voor aardbeving? Wethouder Meierijstad blijft waar hij is: 'We zijn op vakantie'

VEGHEL – Een dodelijke aardbeving op een vakantiebestemming is voldoende reden om een reis af te breken of te annuleren, vindt een voorlopige meerderheid van de lezers van het Brabants Dagblad. Jan Goijaarts, wethouder bij gemeente Meierijstad, maakte de zware aardbeving op Kos van dichtbij mee, maar denkt er niet aan om het eerste vliegtuig terug te pakken. ,,We zijn op vakantie en het is nu rustig, dus we blijven.”

Zeker twee mensen zijn in de nacht van donderdag op vrijdag om het leven gekomen door een aardbeving tussen de Turkse kust en het Griekse eiland Kos. Minstens 120 mensen raakten gewond. Er zijn nog geen aanwijzingen dat ook Nederlanders tot de slachtoffers gerekend moeten worden.

Op het Griekse eiland bevinden zich duizenden Nederlandse vakantiegangers: reisorganisatie TUI heeft er momenteel 2700 toeristen zitten, bij Corendon gaat het om ongeveer 1800 gasten. Beide organisaties sturen medewerkers langs hotels om te kijken in welke staat de gebouwen zich bevinden en hoe het met de gasten is.

Wakker geschud

Met Goijaarts, wethouder in Meierijstad, is alles prima. Wel zit de schrik er goed in. ,,Ik ben vannacht letterlijk wakker geschud”, zegt hij vanuit zijn resort tegen deze krant. ,,Alles in de kamer begon te rammelen. Dan zit je wel even recht overeind in je bed.” Vanaf zijn balkon zag de Veghelaar honderden mensen vanuit alle hoeken en gaten rond rennen. ,,Uit voorzorg ben ik ook naar buiten gegaan en naar het plein gelopen.”

Goijaarts volgde met ongeveer duizend hotelgasten het laatste nieuws. Een deel van de gasten durfde niet meer terug naar binnen en overnachtte buiten. ,,Wij zijn op een gegeven moment wel weer naar binnen gegaan. Vroeg in de ochtend voelden we weer flinke naschokken, maar inmiddels is de rust weer wedergekeerd hier.”

Tegels omhoog

Volgens Corendon zijn ,,enkele hotels'' te zwaar beschadigd om er nog in te verblijven. ,,Onze gasten die in deze hotels verbleven, worden nu door onze reisleiding ter plekke benaderd om te inventariseren of ze naar een ander hotel willen verhuizen of terug naar huis willen'', aldus een woordvoerder van het bedrijf.

Het resort waar Goijaarts verblijft heeft amper schade opgelopen. ,,Je ziet her en der wel wat scheurtjes en er staan wat tegels omhoog, maar het is lang niet zo ernstig als in het centrum. Dat had natuurlijk wel anders kunnen zijn, dat heeft vannacht wel even door mijn hoofd gespookt. Maar dat idee proberen we van ons af te zetten. We proberen er gewoon alsnog een mooie vakantie van te maken.”

Slachtoffers

De dodelijke slachtoffers waren volgens lokale autoriteiten een Turkse en een Zweedse toerist. In de stad Kos was veel uitgaanspubliek op de been. Volgens Griekse media raakte minstens één toerist gewond toen hij in paniek van het balkon van zijn appartement op de eerste verdieping sprong.