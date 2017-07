Voedselwaakhond verbijsterd na onderzoek Jumbo: 'Amerikaanse producten voldoen niet aan wet'

Bij Sligro gaat het vooral over de toekomst van EMTÉ

18 juli VEGHEL/AMSTERDAM - Het uit Veghel afkomstige en beursgenoteerde Sligro maakt donderdag de halfjaarcijfers bekend. Maar bij die presentatie zal het vooral gaan over de toekomst van de 131 EMTÉ-supermarkten, is althans de verwachting. De presentatie is donderdagochtend in de Amsterdamse Sligro-vestiging.