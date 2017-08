Water in Aa kan vervuild zijn met ammonium; waarschuwing voor boeren

DEN BOSCH/VEGHEL - Het water in de Aa tussen Helmond en Den Bosch kan vervuild zijn met ammonium. Boeren en andere betrokkenen kunnen dit water voorlopig beter niet gebruiken voor hun dieren of op hun akkers, waarschuwt waterschap Aa en Maas vrijdagmiddag.

De voorzorgsmaatregel volgt op een calamiteit in de rioolwaterzuivering in Aarle-Rixtel. Deze is donderdag volledig stilgelegd nadat in het afvalwater een verhoogd gehalte van ammonium aangetroffen werd.

Het waterschap vermoedt dat de zuivering een partij te sterk vervuild rioolwater binnen gekregen heeft. Daardoor zouden de bacteriën zijn gestorven die voor de schoonmaak van het water moeten zorgen. Vermoedelijk was de ammoniumvervuiling afkomstig van een bedrijf in Helmond. Samen met de gemeente Helmond is het waterschap naar deze bron op zoek gegaan. Intussen wordt de zuivering gereinigd en weer operationeel gemaakt.