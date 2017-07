Ziekenhuis Bernhoven Veghel te koop: wie, o wie wil het hebben?

VEGHEL - De verbouwingsplannen voor Bernhoven in Veghel liggen in de prullenbak. BrabantWonen en AM projectontwikkeling verkopen het oude Veghelse ziekenhuis. Vier partijen hebben interesse. Hoelang moet Veghel nog wachten op sloop?

Woningcorporatie BrabantWonen en projectontwikkelaar AM hebben de handdoek in de ring gegooid om het oude ziekenhuis Bernhoven in Veghel om te toveren. Het ziekenhuis zou plat gaan ten gunste van zorgwoningen en vrije kavels.

Volgens manager projecten vastgoed van BrabantWonen Carool Meijs is het fundament voor de plannen weg gevallen door het afhaken van Bernhoven met een centrum voor chronisch zieken. ,,Nadat Bernhoven haar plannen wijzigde, viel voor BrabantZorg ook de reden weg om hier zorgwoningen bij dat centrum te willen hebben voor hun cliënten. Zo kreeg het een domino-effect. Wij deden mee in de rol van bouwen van huurwoningen voor BrabantZorg."

Meijs: ,,We hebben nu vier partijen uitgenodigd, combinaties van aannemers/projectontwikkelaars. Zij kunnen straks een bod te doen op Bernhoven in Veghel. Zij zijn nu met de zakjapanner aan de slag om te rekenen. Ik wil een onvoorwaardelijk bod. Dus niet met allerlei mitsen en maren. Om hen de tijd te geven, denken we rond of direct na de bouwvak een beslissing te kunnen nemen over welke partij het stokje overneemt van ons."

6,45 miljoen

BrabantWonen en projectontwikkelaar AM werden in 2015 eigenaar van de gebouwen en de grond die 3,5 hectare groot is. Ze betaalden volgens de archieven daarvoor een bedrag van 6,45 miljoen euro. Vorig jaar haakte Bernhoven af met de bouw van het centrum in Veghel. Een woordvoerder van de gemeente Meierijstad laat nu weten dat de gemeente op de hoogte is gesteld van de voorgenomen verkoop van Bernhoven door AM en BrabantWonen. ,,We gaan er van uit dat de volgende eigenaar inzet op woningbouw, eventueel aangevuld met zorg. Zo zit het in het bestemmingsplan."

Meijs meldt dat Den Haag inmiddels strenge eisen stelt aan woningbouw door corporaties. ,,Wij moeten ons allen nog richten op sociale woningbouw. En om nu veel duurder vastgoed te bouwen op het oude Bernhoven, daartoe zijn wij corporaties niet op aarde. Vandaar dat wij samen met AM hebben besloten om Bernhoven in de etalage te zetten."