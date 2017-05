Zorgen over deal tussen Heineken en Sligro

Vijf keer klaver vier voor Brueghelhuis in Veghel

18:18 VEGHEL/UDEN - Als iemand iets fraais kan smeden als kunstwerk voor het nieuwe Pieter Brueghelhuis in Veghel dat 19 mei officieel wordt geopend, dan is het Jos de Graaf uit Uden wel. Op vijftienjarige leeftijd begon Jos in de dorpssmederij van zijn vader aan het vak. Nu hij 78 jaar is, weet hij wel van wanten. Al 27 jaar gaf hij les aan cursisten die het smeden willen leren bij het Pieter Brueghelcentrum (MIK), wat nu in Phoenix Cultuur is opgegaan op de Noordkade.