Eerste loper is al weer binnen

Brownlee had zich wel aangemeld voor de Vierdaagse, maar is deze dinsdagmorgen niet gestart. Naar verluidt vanwege familieomstandigheden.

De tweede wandelaar die aankwam was Jarno Hijmans uit Groesbeek. Hij is negentien jaar. Beiden doen voor de negende keer mee.

,,Ieder jaar probeerde ik het weer. Maar Simon was net een maatje groter dan ik", zegt Averesch. De Barnevelder loopt net boven de 9 kilometer per uur. ,,Daar train ik op. Ik houd ervan om mijn eigen grenzen op te zoeken. Ik heb competitiedrang, wil het beste uit mijzelf halen."

Averesch is enthousiast over het nieuwe parcours op de eerste dag. ,,Voor je het weet is de dijk al klaar. En ik zag opeens twee nieuwe wijken in Lent. Normaal loop ik daar in het pikkedonker."