Optreden O’G3NE afgelast, nu komt Maan

Op hun Facebook-pagina is een optreden half augustus in Gorinchem het eerstvolgende in hun zomertour langs evenementen. In plaats van O’G3NE zal zangeres Maan optreden.

Strijdkracht

Moeder Isolde Vol-Malee overleed vorige week. Tijdens het Eurovisie Songfestival in mei was zij al doodziek, maar zij reisde per verrassing toch af naar Kiev om haar dochters te zien optreden. In een verklaring op hun website zeggen de drie van O'G3NE: 'Wij vertrouwen er op dat haar strijdkracht, positiviteit, doorzettingsvermogen en eeuwige lach ons de kracht zal geven om door te gaan. Nu is er het grote verdriet. We hopen dat iedereen onze privacy respecteert en ons de rust en ruimte geeft om dit grote verdriet een plaats te geven. OG3NE zal al haar werkzaamheden tot nader bericht staken om dit grote verlies in alle rust te kunnen verwerken.'