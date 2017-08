Betancur verlaat Vuelta met gebroken enkel

Bekijk hier de samenvatting van de vijfde etappe van de Vuelta

23 augustus Alexei Loetsenko heeft voor het eerst in zijn wielerloopbaan een etappezege behaald in een van de drie grote ronden. De Kazak van Astana sloeg woensdag toe in de vijfde etappe van de Vuelta. Loetsenko maakte deel uit van een kopgroep van zeventien man, die al vroeg in de 175 kilometer lange etappe van Benicàssim naar Alcossebre was ontstaan.