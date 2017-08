Debusschere verlaat Vuelta na valpartij

Kelderman: Dit was mijn beste dag in deze Vuelta

19:33 Wilco Kelderman keek tevreden terug op de negende etappe in de Vuelta. ,,Ik werd door de jongens perfect afgezet in de slotklim. Het was volle bak tegenwind. Ik denk niet dat ik had kunnen winnen, maar misschien had ik meteen in het wiel van Chris Froome mee moeten gaan."