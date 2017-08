Froome: De benen voelden goed, dus viel ik maar aan

Kelderman laat zich niet afleiden door wegsturen Barguil

17:51 Wilco Kelderman laat zich niet van de wijs brengen door het wegzenden van ploeggenoot Warren Barguil. ,,Het is wel even lastig, dit is niet normaal", zei de wielrenner van Sunweb na afloop van de achtste etappe in de Ronde van Spanje. ,,Maar de wedstrijd gaat weer door, we doen gewoon wat op de planning stond."