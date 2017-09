Froome maakte zich onderweg grote zorgen over tussentijd

,,Ik kreeg tijdens mijn race bijna geen berichten door uit de ploegleiderswagen, dus eigenlijk wist ik niet hoe het ging. Eerlijk gezegd had ik het idee dat het geen goed teken was, dus ik was halverwege echt bezorgd. Pas toen ik in de laatste zes of zeven kilometer kwam, kreeg ik door dat ik streed om de ritzege. Dat was echt een grote opluchting."