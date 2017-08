Froome wil leiderstrui behouden: Ga voor elke seconde knokken

Kelderman: Een dag om snel te vergeten

19:41 De eerste bergetappe in de Ronde van Spanje werd bepaald niet de rit van Wilco Kelderman. ,,Het ging niet'', zei de renner die op 1.14 van winnaar Vicenzo Nibali binnenkwam. ,,Ik had last van mijn rug en kreeg later kramp. Dan houdt het op.''