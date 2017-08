Geen problemen bij Froome na val

,,Het was geen leuke ervaring, maar ik ben niet geblesseerd geraakt'', meldde de winnaar van de Tour de France naderhand. ,,Daar ben ik dankbaar voor. Het is wel een waarschuwing. Er wachten nog veel zware etappes en Madrid is nog ver. Ik zal diep moeten gaan om hier de eindoverwinning binnen te halen.''



Dat hij de schade beperkt hield was een meevaller. ,,Het is nooit leuk om tijd te verliezen, maar het had erger gekund. Ik heb een fantastische ploeg, die me ook vandaag in een moeilijke fase overeind heeft gehouden.''