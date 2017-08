Gesink terug in koers (in de volgauto)

De Varssevelder kwam in de negende etappe van de Tour ten val en liep een breuk op in een van de onderste ruggenwervels. Gesink is nu dus voor een dagje terug in de andere grote wielerkoers. Hij is in de Vuelta met zijn gezin. Op social media laat de 31-jarige klimgeit weten dat zijn dochtertje fan is van zijn Nederlandse 'concullega' Jetse Bol, die rondrijdt in de Vuelta voor Team Manzana Postobón. Maar niet omdat Bol nu veel beter kan fietsen dan haar vader maar omdat "de roze ploegtrui van Bol goed matcht met haar roze schoenen".