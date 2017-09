Hofstede houdt rotgevoel over aan debuut in grote ronde

,,Ik wil er eigenlijk niet meer over praten, was diep teleurgesteld dat ik moest opgeven’’, geeft de eerstejaars prof van Team Sunweb aan. ,,Nu zal ik er altijd een rotgevoel aan overhouden, de teleurstelling zal overheersen. Ik wil zelfs niet terugkijken op de voorgaande etappes, heb dit deel afgesloten omdat het nu geen zin heeft om er positief over te praten. Ik heb er een rotgevoel aan overgehouden.’’



De Westlander, die voor het eerst in een grote ronde reed, zat een dag voor zijn opgave nog in een ontsnapping. In de bergrit naar Calar Alto kwam hij weg met onder anderen Bob Jungels, Romain Bardet en Igor Antón. ,,Ik begon er net goed in te komen. Iedereen van de ploeg was tevreden. Ik wil nu alleen nog maar vooruit kijken, want volgend jaar rijd ik weer een grote ronde. Ik kan het nu tenminste weer opbrengen om naar de Vuelta en naar mijn collega’s te kijken.’’