In de Vuelta worden de mythes nog gecreëerd

Door Pim Bijl



De Sierra de la Pandera, alleen de naam van de berg waar vandaag op wordt gefinisht is al prachtig. En morgen ligt de streep bij Alto Hoya de la Mora, ook in de Sierra Nevada, op een hoogte van 2510 meter. Hoger komt het peloton niet deze Vuelta. In de Giro krijgt de renner die als eerste bovenkomt op de hoogste top de Cima Coppi, in de Tour neemt Primoz Roglic dit jaar de Souvenir Henri Desgrange in ontvangst, in de Vuelta luistert het dak van de ronde naar de naam Cima Alberto Fernández.

Volledig scherm Fausto Coppi Ja, de Cima Coppi is uiteraard vernoemd naar Fausto Coppi, de in Italië aanbeden legendarische wielerkampioen uit de jaren ’40 en ’50. En in de Tour wordt Henri Desgrange geëerd, alom bekend als de organisator van de eerste Tour in 1903. Maar Alberto Fernández? Die naam is zelfs bij veel wielerkenners (tamelijk) onbekend. Wel nu: het verhaal van Alberto Fernández Blanco, zijn volledige naam, is een tragische. Als uitstekend ronderenner, eenmaal derde in de Giro en de Vuelta, wordt de klimmer uit Cantabrië in 1984 in Madrid uitgeroepen tot Spaans Wielrenner van het Jaar. Het zou het laatste hoogtepunt in zijn leven zijn.

Op de donkere terugweg naar zijn huis in Aguilar de Campoo, met de bokaal in zijn auto, vindt er een ongeluk plaats. Zijn vrouw Inmaculada overlijdt ter plaatse, Alberto sterft op weg naar het ziekenhuis. Hij is dan 29 jaar. Ze laten een zoontje van drie maanden achter: Alberto Fernandez Sainz. Hij weet niet beter dan dat zijn opa en oma hem opvoeden. Later, als redelijk anonieme prof, wordt hij nog overal in Spanje toegejuicht, voor fans de manier om zijn vader te eren.

De Cima Alberto Fernández, een prijs waarvan het verhaal het verdient om verteld te worden. Toch is het veelzeggend dat bij veel wielrenners en wielerfanaten niet meteen een belletje bij de naam begint te rinkelen. Vele malen minder dan bij de Giro en de Tour koerst in de Vuelta de geschiedenis mee. De meest voor de hand liggende verklaring is simpel: de Vuelta is pas veel recenter écht belangrijk geworden. Toen Jan Janssen in 1967 als eerste Nederlander de Vuelta won, was dat niet veel meer dan een voetnoot. ,,Een kwartpagina in de krant, een artikeltje, verder geen euforie, er was echt helemaal niets toen ik thuiskwam", vertelt de man, die een jaar later wel een vreugde-uitbarsting zag na zijn Tour-winst. ,,Maar de Vuelta was meer een nationale wedstrijd. Het was zelfs zo dat wij werden betaald om deel te nemen, anders kozen we voor de Giro."

En hoewel vanaf 1935 ook toppers als Jacques Anquetil, Raymond Poulidor, Felice Gimondi, Eddy Merckx, Joop Zoetemelk, Bernard Hinault en Pedro Delgado de koers wonnen, steeg de Vuelta pas écht in waarde en aanzien na de verplaatsing in de kalender van het voorjaar naar het najaar in 1995.



Alleen al daarom zijn er over de Vuelta veel minder boeken geschreven, worden er veel minder anekdotes over verteld, en is het koerslandschap veel minder vermaard. De Giro heeft de Stelvio, de Mortirolo, de Gavia, reuzen van klimmen vol koershistorie, en nog een rits bekende bergen. In de Tour kennen wielrenners én fans tientallen cols inclusief de sportieve gevechten, van de Mont Ventoux en de Alpe d’Huez tot de Tourmalet en de Aubisque. Maar in de Vuelta blijkt dat nog niet zo eenvoudig.

Volledig scherm Contador, Valverde, Quintana en Rodríguez op de Covadonga. © TDW Wilco Kelderman moet flink graven wanneer we hem een aantal korte quizvragen voorleggen. De meest tot de verbeelding sprekende bergen somt hij rap op. ,,De Lagos de Covadonga zit er vaak in, de Angliru kent iedereen inmiddels en ze kiezen vaak voor een klim bij de Sierra Nevada.” Daarna valt de nummer vijf in het klassement stil. ,,Ik ben wel echt een pure liefhebber, maar toen ik jong was lag mijn focus toch meer bij de Tour. De Vuelta werd natuurlijk veel minder breed uitgemeten op de televisie.”

Volledig scherm De bekende Lagos de Covadonga. © photo: Cor Vos

Wat ook meespeelt: waar de Giro en de Tour óók een cultureel fenomeen zijn, is de Vuelta toch vooral een sportief evenement. Spanje, een groot maar in vergelijking met Frankrijk dunbevolkt land, is verdeeld. De Catalanen en zeker ook de Basken, toch de grootste wielerfanaten, beschouwen de Vuelta niet als hun ronde. In de Vuelta staat regelmatig een uur lang geen kip langs de kant. Ook blijft de Vuelta op de ladder met afstand de derde grote ronde. In pakweg januari is er geen topper die de Ronde van Spanje als zijn ultieme hoofddoel betitelt.

Volledig scherm De renners in 2011 op de loodzware Angliru. © Cor Vos Qua historie loopt de Vuelta lichtjaren achter op zijn twee grote broers. Maar toegegeven: de koers die inmiddels in handen is van de ASO, de organisatie van de Tour, durft wel. Met korte etappes, een vernieuwend en veelzijdig parkoers vol duizelingwekkende finales én mythes die worden gecreëerd. Hoe Alberto Contador hier momenteel rondrijdt, overal aanvallend in zijn allerlaatste wedstrijd, zal niet snel in de vergetelheid raken. En neem El Angliru, een berg zo ongenadig steil dat zelfs profs stilvallen, pas in 1999 wordt de berg voor het eerst in het parkoers opgenomen, om er vervolgens regelmatig terug te keren. Volgende week zaterdag valt er vermoedelijk de beslissing in deze Vuelta, wellicht wordt er een nieuw, welkom en meeslepend verhaal geboren.