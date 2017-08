Kelderman: Een dag om snel te vergeten

Froome wil leiderstrui behouden: Ga voor elke seconde knokken

19:14 Nog geen maand nadat hij op de Champs-Élysées werd gehuldigd als winnaar van de Tour de France heeft Chris Froome ook in de volgende grote ronde de leiderstrui te pakken. Na een imposant optreden in de eerste bergrit van de Ronde van Spanje nam hij het rood over van de Belg Yves Lampaert.