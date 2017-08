Nibali verliest belangrijke knecht door gebroken kaak

Contador: Ik kom om te winnen

18 augustus Steven de Jongh houdt tot de laatste pedaaltrap van Alberto Contador vertrouwen in de kunsten van de Spaanse aanvaller. ,,Ik zie hem zeker als een kandidaat voor het podium in de Vuelta'', zei de Noord-Hollandse ploegleider van Trek-Segafredo vandaag, daags voordat de 72e Ronde van Spanje van start gaat in het Franse Nîmes.