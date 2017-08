Poels moet Froome aan eindzege helpen in Vuelta

Na de winst in de Tour, denkt Chris Froome ook vol voor de overwinning te kunnen gaan in de Ronde van Spanje. Hij krijgt daarbij de steun van onder anderen Wout Poels, die deel uitmaakt van de negenkoppige selectie van Sky.

De ploeg bestaat verder uit de Brit Ian Stannard, de Duitser Christian Knees, de Spanjaarden David Lopez en Mikel Nieve en de Italianen Gianni Moscon, Salvatore Puccio en Diego Rosa.

Poels had zijn zinnen gezet op deelname aan de Tour, maar na een door blessures overschaduwd voorseizoen werd hij niet geselecteerd. In de Vuelta mag hij zich de komende maand alsnog laten gelden.

De laatste grote ronde van het jaar gaat zaterdag van start met een ploegentijdrit in het Franse Nîmes en duurt tot en met 10 september.

Ambitieus

De 32-jarige Froome zegt nog voldoende reserves te hebben om ook in de Vuelta goed voor de dag te komen. Froome eindigde vorig jaar als tweede, achter Nairo Quintana.

Het doel van Froome is dus helder. Hij wil na zijn knappe Tour-zege ook meedoen om het goud in de Vuelta. Dat is ambitieus, want nog nooit sinds de Ronde van Spanje in 1995 de laatste grote ronde van het jaar werd, won een renner de twee grote rondes achter elkaar.

Vóór dat jaar vond de Vuelta al plaats in april en mei. In 1963 en 1978 lukte het respectievelijk Jacques Anquetil en Bernard Hinault om beide koersen in hetzelfde jaar te winnen.