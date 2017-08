Poll: Wie wint de Vuelta a España?

Pauwels en Anton moeten Dimension Data ritzeges brengen

16 augustus Met de Belg Serge Pauwels en de Spanjaard Igor Anton mikt wielerploeg Dimension Data in de Ronde van Spanje op ritsucces in de bergen. De Spanjaard Omar Fraile maakt ook weer deel uit van de ploeg. De afgelopen twee edities was hij de bergkoning van de Vuelta, met name door vaak mee te gaan in ontsnappingen.