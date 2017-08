'Purito': Wie op de top tien meter pakt wordt niet meer gegrepen

Joaquim ‘Purito’ Rodriguez kent de omgeving als geen ander. De geboren Catalaan woont al jaren in Andorra en waagt zich nog wekelijks aan de paellas , zoals de haarspeldbochten in Spanje naar het cirkelvormige visgerecht worden genoemd. De huidig adviseur van Bahrain-Merida verwacht een tactische race. ,,Nog voor de Spaanse grens is bereikt zal het peloton flink zijn uitgedund”, voorspelt Rodriguez tegenover Cyclingnews . Vanaf de start om 13.00 uur is het meteen klimmen geblazen. Hoewel de voet van de Col de la Periche (19,5 km aan 4,8%) pas op 12 kilometer ligt, is de aanloop naar eerste klim van deze 72ste Vuelta geen moment vlak.

Vuurwerk in slotfase

Na een lange afdaling die het peloton over de Spaanse grens voert, ligt het zwaartepunt in de laatste vijftig kilometer. De eerste beklimming richting de Coll de la Rabassa (13,3 km aan 6,8%) is op papier de zwaarste, maar Rodriguez verwacht het vuurwerk op de Alt de la Cornella, op zeven kilometer van de meet. ,,Het is een vreemde etappe, want meestal finishen we bergop in Andorra. Dit keer eindigt de etappe echter in het centrum van een stad. Dat zal het moeilijker en nerveuzer maken dan normaal.”



Rodriguez werkte in 2015 mee aan het ontwerp van een Vuelta-etappe met zes loodzware beklimmingen en finish bergop in Andorra – één van de zwaarste uit het moderne wielrennen. Over die horror hoeft het peloton zich vandaag geen zorgen te maken. ,,Maar als een renner in de problemen komt op de Rabassa of de Cornella kan hij een hoop tijd verliezen.”