Realiseert Froome de dubbel in afscheidstournee Contador?

Met de Ronde van Spanje gaat zaterdag de laatste grote ronde van het wielerseizoen van start. Qua prestige staat de Vuelta een trapje onder de Giro en de Tour, maar de onvoorspelbaarheid blijft een grote troef. Zo kende de Vuelta de afgelopen jaren verrassende winnaars als Chris Horner (2013) en Juan José Cobo (2011). Bijna stond ook Tom Dumoulin in dat rijtje. De Maastrichtenaar verloor in 2015 op de voorlaatste dag zijn leiderstrui door een ziekte en werd zesde. Wie zijn dit jaar de favorieten? En wat kunnen de Nederlanders?

Door Victor-Jan Vanparijs

Volledig scherm © Cor Vos Misschien zorgt Wilco Kelderman dit jaar wel voor een stunt. Zijn ploeg Sunweb beleeft dit jaar alvast een Grand Cru-seizoen met de Giro-overwinning van Dumoulin en de succesvolle Tour met Michael Matthews en Warren Barguil. Laatstgenoemde won twee etappes, de bolletjestrui en eindigde als tiende in het algemeen klassement. De Breton klom bovendien als één van de besten naar boven en durfde aan te vallen. Als de Tour een voorbode is voor de Vuelta, zal Barguil ook in Spanje scoren.

Sam Oomen debuteert in een grote ronde. Aan de zijde van Kelderman en Barguil is er van druk geen sprake. De slechts 22-jarige Nederlander beschikt wellicht nog niet over de motor om echt een goed klassement te rijden. De Tilburger bewees dit jaar wel al een aardig stukje bergop te kunnen. Zo ging hij lang met de besten mee bergop in de Dauphiné, en eindigde daar op de veertiende plaats in de eindstand. Eerder deze maand eindigde hij nog zevende in de Ronde van Polen. Oomen trekt naar de Vuelta om ervaring op te doen, maar waarom zou de jonge hond zich niet een keer kunnen laten zien in een overgangsetappe?

Volledig scherm © Cor Vos Met Steven Kruijswijk staat nog een Nederlandse klassementsrenner aan de start. De renner van LottoNL-Jumbo kon de verwachtingen in de Giro niet waarmaken en gaf uiteindelijk op. In de Vuelta slaagde de Brabander er nog niet in om potten te breken: in 2011 werd hij 41ste, vorig jaar gaf hij op. Met George Bennett beschikt de Nederlandse ploeg bovendien over een prima schaduwkopman.

Favorieten

Het moge duidelijk zijn dat de Nederlanders het dit jaar niet cadeau zullen krijgen. De Vuelta beschikt dit jaar over een bijzonder sterk deelnemersveld. Met Chris Froome, Romain Bardet en Fabio Aru staan de smaakmakers van de voorbije Tour aan de start.

Froomey heeft een duidelijke missie: hij wil voor het eerst sinds mensenheugenis de dubbel Tour-Vuelta realiseren. De laatste die daarin slaagde was Bernard Hinault in 1978. Kleine kanttekening: toen werd de Vuelta nog in april gereden. Uiteraard is het afwachten hoe goed Froome is hersteld van de Tour, al lijkt dat geen probleem te vormen. Vorig jaar eindigde de Keniaanse Brit als tweede en won hij twee etappes nadat hij eerder ook al de Tour won. Bovendien is de winnaar van vorig jaar, Nairo Quintana, afwezig. Daarnaast is Froome naar goede gewoonte ook erg sterk omringd. Met knechten als David Lopez, Mikel Nieve en Diego Rosa zal de Tourwinnaar in de bergen niet snel alleen komen te zitten.

Daarnaast heeft Sky met Wout Poels ook een goede schaduwkopman in de gelederen. De Limburger miste vanwege een langslepende knieblessure de Tour en keert in de Vuelta weer terug aan de zijde van Chris Froome. Met weinig wedstrijddagen op de teller is de 29-jarige klimmer wellicht een stuk frisser dan andere renners, wat zeker in de derde week een voordeel is. De winnaar van Luik-Bastenaken-Luik reed echter nog nooit voor eigen kansen in een grote ronde. Het is ook afwachten in hoeverre Poels komende weken zijn ding mag doen. Veel zal afhangen van de benen van Froomey.

Volledig scherm Fabio Aru, Romain Bardet en Chris Froome © ANP Fabio Aru eindigde dit jaar vijfde in de Tour en won de Vuelta al eens in 2015. De Italiaanse kampioen leek echter niet meer zo fris in de derde week in Frankrijk en moest bergop regelmatig lossen. Mocht Aru dit keer niet zo goed voor de dag komen beschikt de Kazachse formatie met Miguel Ángel López over een ander kanon. De slechts 23-jarige klimgeit bulkt van het talent, maar kende al de nodige tegenslag. Twee maanden geleden viel de Colombiaan nog zwaar in de Ronde van Zwitserland. Het is de vraag in hoeverre López weer topfit is voor een uitputtingsslag van drie weken.



Een groot vraagteken is Romain Bardet. De sympathieke Fransman sprak eerder uit geen klassementsambities te hebben, al lijken de negen aankomsten bergop spek voor de bek van de AG2R-kopman.

Dé topfavoriet is misschien wel Vincenzo Nibali. De Italiaan werd dit jaar derde in de Giro. De Tour stond niet op het programma, waardoor Nibali een stuk frisser aan de start verschijnt dan bijvoorbeeld Froome en Aru. De Siciliaan won de Vuelta al eens in 2010, en is bovendien één van de weinige renners die erin slaagde om de drie grote rondes te winnen.

Volledig scherm © AFP Dan hebben we natuurlijk ook nog de afscheidnemende Alberto Contador. Nog zo iemand die de drie grote rondes op zijn palmares heeft staan. El Pistolero eindigde vorige maand negende in de Tour en kon het de grote tenoren nooit echt lastig maken. Een favoriet voor de eindzege is de Madrileen niet, een smaakmaker des te meer. Zeg nooit nooit: op zijn vierde plaats van vorig jaar na won Contador de Vuelta telkens hij aan de start verscheen. Zo prijken de edities van 2008, 2012 en 2014 op zijn palmares. Niemand die beter weet hoe hij de Vuelta moet winnen dan Contador dus. Eén ding staat vast: El Pistolero is niet van plan om langs de achterdeur afscheid nemen en zal zijn vel duur verkopen aan Froome en co. Zien we hem nog één keer zijn bekende zegegebaar maken?



Andere klassementsmannen om naar uit te kijken zijn de broertjes Yates, Bob Jungels, Ilnur Zakarin, Domenico Pozzovivo, Tejay van Garderen, Esteban Chaves en Louis Meintjes.

Parcours