Sunweb vliegt extra coach in voor Kelderman in tijdrit

,,Wilco voelt zich prima, hij rijdt hartstikke goed en dat is over het algemeen een voorspellende waarde om te zeggen dat hij tot een sterke tijdrit in staat is", zegt de coach die binnen Sunweb verantwoordelijk is voor de training en begeleiding op dit specifieke onderdeel.

De Nederlander reed dit jaar alleen een tijdrit in de Ronde van Romandië (mei). Die koers over ruim achttien kilometer beëindigde hij als elfde.

Helmantel verkende vanmorgen met ploegleider Arthur van Dongen (in de auto) en Kelderman (op de fiets) het parcours van de tijdrit. ,,Wilco was er erg over te spreken. Het is geen erg technische omloop qua bochten of andere moeilijkheden, maar wel een traject waarop je niet gemakkelijk in je ritme kunt komen", zei hij.