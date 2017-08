Terpstra: 'Ik doe mee aan Vuelta om mezelf een beetje pijn te doen'

Niki Terpstra blikte na etappe 9 terug op de eerste twee weken in de Vuelta, waarin zijn ploeg Quick-Step al aardig wat succesjes boekte: ,,Ik sla de champagne niet over, dat is super als hersteldrank. Ik heb voor deelname aan de Vuelta gekozen om mezelf een beetje pijn te doen. Ik rij hier niet voor m'n lol."