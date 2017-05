'10 miljoen voor gedupeerden Vught is propaganda'

Volgens het gemeentebestuur is 10 miljoen ruim voldoende om deze mensen te helpen. Kritische bewoners zeggen van niet. De belangengroep Samen voor Vught 'lijkt het voorstel een goede eerste aanzet om bewoners die echt in de problemen komen tegemoet te komen'. Donderdag 15 juni buigt de gemeenteraad zich over het plan, 8 juni ligt het op tafel bij de raadscommissie.

Propaganda

Volgens Vughtenaar Xavier Waelkens is de Vughtse Regeling eerder propaganda dan een goede regeling, zéker voor de mensen in Vught-Noord die eerder lieten weten uit het spooroverleg te stappen omdat ze zich niet gehoord voelen. ,,Gezonde mensen zoals wij hebben er helemaal niets aan", zegt hij. ,,De regeling geldt alleen voor mensen die door omstandigheden echt weg móeten uit hun woning of grote financiële of gezondheidsproblemen hebben door bijvoorbeeld ontslag, scheiding, overlijden van een partner of plaatsing in een verzorgingshuis en dan wordt er ook nog gekeken naar de mate van urgentie. Wij werken, hebben geen scheidingsplannen en zijn niet ziek dus komen we niet in aanmerking!"