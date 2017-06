41 minuten per uur wachten: 'In Vught zijn de spoorbomen altijd dicht'

NS en ProRail zien toekomst in spoorboekloos rijden. Eerst volgend jaar tussen Eindhoven en Amsterdam, maar ook Amsterdam - Den Haag en Utrecht - Nijmegen staan op het verlanglijstje van de spoorbedrijven. Technisch kan het. ProRail-topman Pier Eringa: ,,De overwegen worden de bottlenecks qua veiligheid en doorstroming van de toekomst. Het verkeer is drukker geworden. Zowel op de weg als op het spoor moeten we daarom investeren om de doorstroming te verbeteren. Wil je meer treinen met hogere snelheid over het spoor jagen, dan vormt een overweg een obstakel. Spoorbomen zullen in de toekomst langer dicht liggen en dat kan dwaas stuntgedrag in de hand werken. Dat willen we niet. Op de trajecten waar we hoogfrequent gaan rijden in de toekomst, moeten we naar een overwegvrij spoor."