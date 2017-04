Afgebrande boomhut Vughtse Heide; 'Ik heb met tranen in mijn ogen staan kijken'

Evelien (28) uit Tilburg trotseert cycloon in Nieuw-Zeeland: 'Dit maak je in Nederland niet mee'

14 april TILBURG - Nieuw-Zeeland zet zich schrap voor een van de zwaarste stormen in decennia. Cycloon Cook gaat gepaard met harde windstoten en mogelijk ook zware overstromingen en landverschuivingen. Evelien van Hout (28) uit Tilburg is op dit moment in kustplaats Katikati in het noorden van het land. ,,Dit heb ik in Nederland nog nooit meegemaakt. Het ging er flink aan toe”, zegt ze tegen het Brabants Dagblad.