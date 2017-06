BHIC zet 6000 foto's van Vughtse amateurfotografe online

Voortbestaan Theater de Speeldoos in Vught staat op het spel na sub­si­die­ver­la­ging

13:53 VUGHT - Theater De Speeldoos krijgt voor de naschoolse kunsteducatie StarsOnStage fors minder subsidie dan aangevraagd. Het bestuur maakt zich grote zorgen over de uitvoering van de taken en het voortbestaan van het Vughtse theater maar wil verder niet reageren. In plaats van de aangevraagde 440.329 euro krijgt De Speeldoos 285.648 euro voor anderhalf jaar muziek-, dans-, theater- en musicallessen.